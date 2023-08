’’Giir di Mont’’. A Premana svettano Italia e Kenia Maestri e Murigi fanno il vuoto

PREMANA (Lecco)

Al Giir di Mont dominano Cesare Maestri e Lucy Wambui Murigi! Gara spettacolare e, tecnicamente, di altissimo livello quella di domenica al Giir di Mont di Mont di Premana, in provincia di Lecco, giunto alla sua 29esima edizione.

L’acquazzone notturno di sabato notte ha rinfrescato l’aria permettendo agli atleti di dare il massimo e al pubblico, numeroso come al solito, di seguire la gara nei punti chiave di un percorso bellissimo.

Nella prima parte della gara maschile si è assistito all’assolo del keniota Lengen Lolkurraru che ha dominato la scena fino all’Alpe Rasga.

Poi l’atleta keniota, nel tratto della lunga salita verso l’Alpe Daleguaggio, è entrato in crisi segnando il passo… A prendere in mano le redini della gara è stato Cesare Maestri, atleta top che ha confermato la sua presenza solo alla vigilia della kermesse, che ha preso il comando proprio in cima alla quarta e ultima salita e ha poi continuato la sua cavalcata trionfale tagliando il traguardo in 3h20’10’’.

Ottimo secondo, con un ottimo recupero finale, Cristian Minoggio che, grazie ad un notevole tratto in discesa conclusivo, è arrivato a soli 22’’ dal leader. Il terzo gradino del podio per il padrone di casa Mattia Gianola, col tempo di 3h25’08’’.

Tra le donne, con Elisa Desco out per un problema ad una caviglia, l’ha spuntata Lucy Wambui Murigi, in testa dal primo all’ultimo metro e brava a scrollarsi di dosso le principali rivali nella seconda parte, con il tempo di 4h02’56’’.

Seconda Martina Valmassoi, 4h10’06’’, e terzo posto per la rumena Ingrid Mutter con il tempo di 4h20’59’’.

Nella 18 chilometri successo per Ephantus Mwangi Njeri, col nuovo record della gara (1h33’08’’), davanti a Lorenzo Cagnati e a Erik Canovi. Prima al femminile la valtellinese Alice Gaggi (1h54’49’’) davanti a Giulia Pol (2h’01’38’’) e a Noemie Vachon (2h02’01’’).

F.D’E.