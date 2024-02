Giana, out solo Caferri. Ad Arzignano per svoltare

GORGONZOLA (Milano)

Chiudere la striscia negativa (due ko di fila, un punto in cinque gare). E, magari, riagganciare la zona playoff scivolata a un punto di distanza. La Giana si presenta sul campo dell’Arzignano (ore 18.30) per cambiare passo e tornare ad essere quella dell’andata: "Un periodo di calo capita a tutti, anche alle squadre di alta classifica. Dobbiamo essere lucidi ed equilibrati e ritrovare fiducia: abbiamo tutto per uscire da questo momento", le parole del tecnico Andrea Chiappella che non avrà a disposizione Caferri (squalificato). A disposizione gli acquisti della sessione invernale, Acella e Mbarick Fall, già in campo contro il Novara e ben inseriti. Senza Fumagalli, in avanti ora molto passa dalle giocate di Maguette Fall (foto).