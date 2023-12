Finali ISU Grand Prix. Guignard e Fabbri puntano al podio

Sul ghiaccio del National Indoor Stadium di Pechino (in Cina) vanno in scena da oggi le finali dell’ISU Grand Prix. L’evento segna la conclusione del principale circuito di pattinaggio di figura. C’è tanta Italia con ben sei pattinatori. Nella danza presenti gli eterni milanesi Charléne Guignard e Marco Fabbri. I due proveranno a centrare il tredicesimo podio consecutivo nel Grand Prix. Nell’artistico, occhi puntati sui meneghini Sara Conti e Niccolò Macii e sulla pattinatrice bergamasca Rebecca Ghilardi in coppia con Filippo Ambrosini.

Giuliana Lorenzo