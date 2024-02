Finale scudetto: Milano spera. La sfida verità è con Villorba. Brescia cerca punti salvezza

Settimana di sosta per la Serie A Elite di rugby femminile, prima della terza giornata di andata della seconda fase. Il turno di domenica si preannuncia molto importante per il girone playout e playoff. In quest’ultimo quadrangolare il Cus Milano è chiamato a superare una sfida-verità ospitando Villorba, per mantenere accese le speranze di finale scudetto insieme al favorito Valsugana. Diversi i pensieri di Brescia che, dopo il ko con Treviso, vede incombere la retrocessione. Domenica con la Capitolina servono punti per credere nella salvezza. L.M.