Le Erinni tornano in campo domani alle 14 a Oggiono per un test contro il Groningen. L’evento è stato organizzato insieme al Rugby Oggiono per festeggiare la consegna dell’impianto da poco reso disponibile per la disciplina della palla ovale. Un campo omologabile per tutti i campionati, partite internazionali comprese, al centro sportivo “De Coubertin“.

M.T.