Ecco Barbi e Campagnaro: Calvisano e Brescia sempre più verdi

Il Rugby Calvisano continua la preparazione del rinnovato "mosaico" con il quale il prossimo 8 ottobre si presenterà ai nastri di partenza del girone A di serie A. Un organico all’insegna dei giovani di talento, che, ultimo in ordine di tempo, ha accolto l’arrivo anche di Jacopo Barbi, terza linea del 2003 che proviene dal Rugby Badia. Il nuovo giocatore giallonero, che ha iniziato la sua trafila nelle giovanili del Rovigo, è reduce da una stagione positiva con la compagine rodigina nel girone nord-est della serie A ed ha subito espresso la sua soddisfazione per l’approdo a Calvisano: "Sono molto grato per l’opportunità che mi viene concessa. Poter vestire la maglia di una società così prestigiosa per me può solo essere motivo d’orgoglio. Cercherò di dare il massimo per la squadra e la società". Il ventunenne nato a Ferrara è andato così ad affiancarsi ad un’altra terza linea giunta a Calvisano solo pochi giorni prima come Antonio Campagnaro. Un giovane (è del 2004) che giunge dal vivaio del Rugby Verona e che sperimenterà la sua prima esperienza a livello seniores in terra bresciana. Innesti giovani e con grande voglia di mettersi in luce che possono aiutare la formazione giallonera a farsi valere in un girone A che, con corazzate come Parabiago e Cus Torino, si preannuncia assai impegnativo. Luca Marinoni