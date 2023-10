Dall'Inghilterra: Sancho alla Juventus già a gennaio a Torino

Neppure il tempo di tornare ad assaporare il dolce gusto del successo e nuove voci di mercato rimbalzano in casa Juventus. Il giorno dopo il limpido successo nel deby contro il Torino (2-0) dall’Inghilterra arriva un’importante indiscrezione: il club bianconero sarebbe pronto a portare alla corte di Max Allegri il 23enne Jadon Sancho. La notizia viene tilanciata dal tabloid ‘The Sun’, secondo cui la Juventus vorrebbe in prestito già nella prossima sessione di mercato l’ala inglese del Manchester United per poi acquistarlo definitivamente in estate. Questo perché il calciatore è finito ai margini della squadra dopo una lite con il tecnico Ten Hag: tutto è iniziato con l’esclusione per la trasferta contro l’Arsenal dello scorso 3 settembre, giustificata come scelta tecnica dall’allenatore olandese ma che ha mandato su tutte le furie il giocatore che ha sbottato sui social definendosi un “capro espiatorio“. L’ex Ajax e la società non hanno preso affatto bene lo sfogo di Sancho che, però, non si è voluto scusare. Così Sancho non è più stato convocato e si è allenato a parte.

L’operazione porterebbe nelle casse dei Reds Devils 60 milioni di sterline (quasi 70 milioni di euro), con la società piemontese che però vorrebbe che fosse lo United a “coprire“ metà dello stipendio del calciatore.

Su Sancho si era sparsa la voce di un possibile ritorno al Borussia Dortmund, una soluzione che non gli avrebbe però fatto piacere: meglio ricostruire la carriera, lontano dall’Old Trafford, con una big della Serie A.