Dal Venezia arriva Novakovich Il Lecco ha trovato il bomber

di Fulvio D’Eri

Il Lecco cala il poker. Andrija Novakovich, Lorenzo Di Stefano, Mats Lemmens e Davide Guglielmotti, infatti, sono ufficialmente blucelesti. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Domenico Fracchiolla ha così concluso tutte le operazioni, regalando a mister Luciano Foschi quattro giocatori per centrare la salvezza fra i cadetti. Ieri il Lecco ha giocato e vinto 2-0 in amichevole con la Pro Vercelli. Reti di Giudici e Magni.

Novakovich è un attaccante, classe 1996, dotato di grande forza fisica ed esperienza. Nella sua carriera ha vestito le maglie del Reading, Telstar, Fortuna Sittard e, in Italia, del Frosinone e del Venezia. A Frosinone ha giocato 33 partite, con 4 gol, in serie A nel 201920202 e poi 62 partite in due stagioni in B, con 11 gol la prima e 3 la seconda. A Venezia, in B, Novakovich l’anno scorso ha giocato 35 volte segnando un solo gol ma rendendosi utilissimo alla squadra lagunare che ha centrato l’ingresso ai playoff. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto. Arriva sulla sponda manzoniana del Lario, a titolo definitivo, Lorenzo Di Stefano, un attaccante classe 2002 che, dopo aver incominciato nelle giovanili del Catania, è passato alla Sampdoria dove ha collezionato 65 presenze e 34 gol in Primavera. Lo scorso anno, Di Stefano ha giocato in C col Gubbio. Nonostante la giovane età è una certezza.

Mats Lemmens, invece, è un terzino destro utilizzabile anche al centro della difesa, classe 2002, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Lecce Primavera 1, mettendosi in evidenza con 5 reti e 3 assist. Il giovane belga approda a Lecco con la formula del titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Botti di mercato messi dunque a segno da Domenico Fracchiolla e questo pur sapendo che c’è ancora il giudizio (l’ultimo e definitivo) del Consiglio di Stato, previsto per il prossimo 29 agosto, in merito alla partecipazione del Lecco alla serie B.

E a Lecco, infine, è arrivato ieri anche l’esterno destro Davide Guglielmotti, un classe 1996 che ha indossato le maglie di Cremonese, Pistoiese, Pro Patria, Renate e Reggiana collezionando 235 presenze, 22 reti e 15 assist in serie C.

Anche i cugini del Como, dopo la disastrosa prestazione di Venezia nel debutto stagionale in campionato, sono molto attivi sul mercato per cercare di migliorare la rosa.

Il Como resta infatti vicinissimo all’acquisto di Simone Verdi, classe 1992, che è un obiettivo anche del Palermo. I dirigenti del club comasco avrebbero raggiunto un accordo di massima con il giocatore, ma c’è ancora da chiudere la trattativa col Torino, proprietario del cartellino.

Frenata invece per Marco Benassi della Fiorentina. Il centrocampista viola ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna 800 mila euro netti a stagione: forse troppi per scendere in Serie B.

In casa Cremonese, infine, rimbalza l’idea di vendere Okereke, attaccante nigeriano che non ha mai fatto mistero di voler giocare ancora in A dopo la retrocessione dei lombardi. I grigiorossi starebbero a loro volta cercando un’altra punta in grado di segnare un buon numero di gol. I nomi? Coda e Pohjanpalo sembrano essere quelli segnati sul taccuino degli uomini di mercato della Cremonese.