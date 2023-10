Da Calvisano alle milanesi. Sogno Élite per le lombarde

Inizierà nel fine settimana il campionato di Serie A di rugby, seconda divisione del campionato nazionale dopo il torneo Elite. La Lombardia la fa da padrona nel Girone 1 con diverse rappresentanti: Calvisano, ASD Rugby Milano, Amatori&Union Rugby Milano, Cus Milano e Rugby Parabiago. La prima giornata, domenica alle 15.30, vedrà di fronte Parabiago e Amatori&Union Rugby, mentre il Calvisano esordirà a Biella e l’ASD sarà di scena in casa del Rugby Noceto. Infine il Cus Milano, con il fattore campo a favore contro l’Amatori Alghero.

Sotto i riflettori per questa stagione ci sarà in particolar modo Calvisano, la formazione che più di ogni altra è stata protagonista ai vertici negli ultimi anni al piano superiore. Fino al passato campionato faceva parte della Top 10, oggi divenuta Serie A Elite, ma a causa delle difficoltà economiche ha deciso di ripartire da una categoria più in basso, lasciandosi alle spalle sette Scudetti e tre Coppe Italia messe in bacheca e una tradizione recente di grandissimo prestigio.

Già dallo scorso giugno sono stati nominati i due allenatori che guideranno la squadra nella nuova avventura, David Dal Maso e Mattia Zappalorto, giovani al pari del roster che è stato messo loro a disposizione per tentare una nuova scalata. Come aveva spiegato in sede di presentazione il direttore tecnico Gabriele Morelli, "la linea che ha intrapreso la società è quella di puntare sui giovani, a partire dalla scelta dei due allenatori. L’obiettivo è quello di sempre: puntare a cercare di competere per i piani alti della classifica. Lavorare con uno staff tecnico e con dei ragazzi giovani è un ottimo segnale per la direzione che abbiamo scelto di intraprendere". Partirà con rinnovate ambizioni anche il Rugby Parabiago, dopo che nella passata stagione ha conquistato la vetta alla fine del Girone 1 e conseguentemente i playoff, nei quali non è riuscita a superare l’ostacolo Lazio, poi arrivata fino alla finale e sconfitta da Vicenza, che ha così conquistato la promozione.

Per tutte le lombarde l’obiettivo sarà quello di evitare di finire all’ultimo posto del raggruppamento, quello che porta dritto alla poule retrocessione prevista il 19 e 26 maggio e il 2 giugno con sfide di sola andata. Chi perde scende in Serie B per il 20242025. È previsto un solo slot anche per salire nella Serie A Elite. Le prime classificate dei tre gironi e la miglior seconda accederanno alle semifinali di andata e ritorno del 19 e 26 maggio. La finale promozione è calendarizzata per il 2 giugno in campo neutro.