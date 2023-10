Carlos Augusto, Convocazione in Brasile e pareggio dell'Inter

Un fine settimana tra gioie e dolori. Carlos Augusto festeggia la convocazione nel Brasile, prima in carriera, ma deve mandare giù il boccone amaro di un pareggio dell’Inter in casa contro il Bologna che toglie altri due punti nel cammino in campionato. Non è bastato l’apporto, proficuo, del verdeoro dalla panchina. Messo in campo a ripresa iniziata da poco, subito dopo il 2-2 di Zirkzee, l’esterno mancino ha garantito spinta, giocate, conclusioni. Una da fuori area e una di testa a pochi passi da Skorupski. Nessuna delle due ha avuto fortuna. "Siamo arrabbiati - dice il calciatore arrivato in estate in nerazzurro - perché eravamo avanti 2-0 e non possiamo pareggiare così la partita. Dovevamo essere più lucidi e chiuderla. Io stesso ho avuto un’occasione dal limite, ma il portiere ha parato. Non siamo stati fortunati in avanti, ci hanno anche annullato un gol in fuorigioco, ma dobbiamo vincere queste gare. Dobbiamo sempre vincere, in realtà, particolarmente se siamo avanti di due gol come questa volta".

Per contro, come detto, la partita è arrivata poche ore dopo aver saputo della convocazione nella nazionale, obiettivo dichiarato al momento del salto in avanti dal Monza all’Inter. Lo aveva detto anche Adriano Galliani, che il traguardo a cui il ragazzo ambiva era quello della Seleçao e che per arrivarci era ritenuto necessario uno step al piano superiore, in una squadra appena arrivata in finale di Champions League e che punta a giocarsi le proprie chance per vincere in Serie A e confermarsi in Europa. "La convocazione è una sorpresa, non me l’aspettavo. Sono contento, spero di fare bene e staccare un po’ perché una volta tornati dobbiamo riprendere a vincere - aggiunge Carlos Augusto -. Sapevo che l’Inter era un salto importante, questa è una grande squadra. Lo staff mi aiuta ogni giorno e io voglio essere sempre pronto quando sarò chiamato di nuovo in causa".