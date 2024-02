Campionati italiani assoluti. Bormolini d’argento nel gigante di Funes. Ora la Coppa del Mondo

Una medaglia e piazzamento ai piedi del podio per Maurizio Bormolini (foto) nell’appuntamento dei campionati italiani di snowboard alpino. Il trentenne livignasco del Centro Sportivo Esercito si è classificato al secondo posto nel gigante che ha aperto la due giorni di competizioni sulla pista altoatesina di Funes, battuto nella big final del gigante parallelo dal trentino Mirko Felicetti, in una run in cui i due avversari si sono presentati al traguardo divisi da soli 3 centesimi, dopo avere eliminato uno dopo l’altro i tedeschi Ole-Mikkel Prantl e Stefan Baumeister (essendo una gara Fis, le iscrizioni erano aperte anche agli stranieri) e in semifinale Daniele Bagozza, già brillante protagonista in Coppa del mondo con tre successi. Meno bene sono andate le cose nello slalom, dove Bormolini si è sbarazzato dell’australiano Harvey Edmanson al primo turno, ma si è fermato nella run successiva contro Edwin Coratti, mentre la vittoria di giornata in campo nazionale è andata a Bagozza (sconfitto nella big final da Prantl) su Felicetti e Coratti. E ora occhio alla Coppa del mondo: Bormolini quarta nella generale ( 394 punti). Primo Karl (563), poi Bagozza (436) e Coratti (405). Alla fine della stagione mancano da disputare due giganti nella località polacca di Krynica e due slalom a Winterberg e Berchtesgaden, entrambi in Germania. S.D.S.