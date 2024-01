Calvisano risale, è terzo. Pronto un colpo di mercato

Sono giornate importanti e di intensa attività per il Calvisano, che ha chiuso l’andata al terzo posto del girone 1. I gialloneri, grazie al bel successo colto in casa dell’Amatori&Union Rugby Milano, sono riusciti ad approfittare del pareggio tra Rugby Milano e Parabiago e sono saliti sul podio, alle spalle di Cus Torino e Biella (impegnato domenica al S. Michele per la prima di ritorno). La squadra di Dal Maso e Zappalorto, dopo le due sconfitte iniziali, ha preso il passo giusto ed è riuscita a mettere in mostra il suo vero valore. Proprio per questo la società del presidente Mariano Bandera è impegnata a consolidare la rosa, alle prese con diversi infortuni. Tra questi il più serio è certamente quello occorso a Pietro Nicosia, che nei giorni scorsi ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una perdita importante, quella del centro-trequarti per il Calvisano che, proprio per questo, ha iniziato la ricerca di un nuovo giocatore con il compito di ricompattare il reparto. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio della società giallonera che ufficializzerà l’arrivo del nuovo elemento (salvo colpi di scena sarà straniero) per fornire ulteriori soluzioni di gioco a Dal Maso e Zappalorto e contribuire a mantenere il Calvisano nelle posizioni nobili della serie A.