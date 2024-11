Con due gol la Fiorentina fa viola il Como, i lariani incassano un’altra sconfitta

Como, 24 novembre 2024 – Altra sconfitta per il Como, al Sinigaglia per 2 a 0, ed ora la classifica si fa molto pericolosa per i comaschi. Nelle altre partite si era visto il bel gioco dei lariani, con la Fiorentina neanche quello, l'unica attenuante possono essere le assenze, ma la squadra non ha più il modente d'inizio campionato. I lariani hanno sempre subito almeno un gol, in tutte le partite fino ad ora disputate e hanno fatto solo un punto nelle ultime cinque. Fabregas ha fuori mezza squadra per infortunio e si arrangia come può, il centrocampo è decimato, quindi sposta Da Cunha in posizione di playmaker, con Engelhart al suo fianco. In difesa Sala esterno sinistro e il difensore Moreno come trequartista, un Como rivoluzionato. Il primo squillo è dei viola, al 9' un tiro cross di Gosens, impegna Audero in angolo. Risposta del Como al 17', Fadera affonda al centro poi servizio in area sulla destra a Cutrone, che però sforna un un tiro centrale facile per De Gea.

L'esultanza di Riccardo Sottil e Moise Kean dopo il gol del 2 a 0 contro il Como

Cutrone sprecone

Gli azzurri crescono ma in contropiede la Fiorentina passa in vantaggio al 19', Beltran passa lungo la linea d'area ad Adli, che tira di prima di destro, il tiro non pare irresistibile, ma Audero si fa bucare. I lariani non regiscono, solo Paz prova qualche numero, come un bel cross per Dossena che di testa, manda fuori. I toscano hanno altre occasioni con Kean e Adli e solo sul finire del primo tempo, Paz regala un gran pallone a Cutrone che spreca tirando alto. Sicuramente un piglio diverso dei lariani a inizio ripresa, che però non cambia le sorti della partita, due grosse occasioni sprecate, con un gran palla di Moreno sotto porta per Iovine che viene respinta e con un batti e ribatti sulla linea di porta fra Goldaniga e De Gea, che ha fatto urlare al gol il Sinigaglia.

Delusione e difficoltà dipinte sul volto di Patrick Cutrone

Difesa di burro

Ma alla fine Kean non perdona al 23', la difesa di burro del Como, lascia correre Sottil a sinistra fino in fondo che con un tranquillo rasoterra taglia tutta l'area, con Kean che di destro, anticipa Audero, completamente fuori posizione. Ci prova Cutrone di testa e il pallone va alto, ma è solo un fuoco di paglia, Kean nel finale solo davanti ad Audero, spara sul portiere, ora bisogna proprio cambiare qualcosa in modo radicale, in attesa del mercato di gennaio.

Il portiere della Fiorentina's David De Gea soccorso dopo essere stato colpito alla testa

COMO-FIORENTINA 0-2 (0-1) Marcatori: Adli al 20' pt; Kean al 23' st. COMO (4-2-3-1): Audero 4,5; Goldaniga 5, Dossena 5, Barba 4,5 (dal 32' st Felipe Jack sv), Sala 5 (dal 1' st Iovine 5,5); Engelhardt 5 (dal 32' st Verdi sv), Da Cunha 5,5 (dal 40' Braunoder sv); Fadera 6 (dal 32' st Belotti sv), Paz 6, Moreno 5; Cutrone 6. A disposizione: Reina, Baselli, Cerri, Feola, Chinetti, Chiesa. All. Fabregas 5. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 7; Dodo 7 (dal 35' st Kayode sv), Comuzzo 6, Ranieri 6,5 (dal 35' st Pongracic sv), Gosens 7; Cataldi 6 (dal 10' st Sottil 6,5), Adli 7 ; Colpani 6 (dal 20' st Martinez Quarta 6), Beltran 7 (dal 20' st Ikoné 6), Bove 6 ; Kean 7. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Mandragora, Moreno, Parisi, Rubino, Kouamé. All. Palladino 7. Arbitro: Marchetti di Ostia 6,5.