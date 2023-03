Brescia-Cagliari 1-1, il ritorno al gol vale un solo punto

Brescia-Cagliari

Brescia, 5 marzo 2023 – Il Brescia coglie un punto di sostanza con il Cagliari, ma, nonostante il risultato positivo e il sospirato ritorno al gol (che interrompe un digiuno durato ben 689 minuti), la squadra di Gastaldello non riesce a migliorare la sua posizione in classifica e deve fare i conti con una strada verso la salvezza che rimane in salita.

Avvio intenso dell’incontro. I rossoblù ci provano con un colpo di testa di Lapadula e le Rondinelle rispondono con una veloce ripartenza che viene fermata da un fallo di Dossena che provoca una punizione, ma Radunovic non si lascia sorprendere dall’esecuzione di Galazzi.

L’incontro si mantiene sostanzialmente equilibrato, con un botta e risposta nella fase centrale del primo tempo tra Ayé e Kourfalidis, mentre il finale della frazione è favorevole agli ospiti, che si rendono insidiosi con Lapadula e poi con Luvumbo, ma le due contendenti vanno al riposo a reti inviolate.

La compagine biancazzurra nel secondo tempo torna in campo con il giusto spirito e nei primi minuti Jallow e Rodriguez chiamano Radunovic al lavoro. All’11’ il Brescia reclama inutilmente un rigore, ma l’arbitro, nonostante un controllo al Var, decide di far proseguire, ma passano altri 11’ ed assegna la massima punizione agli isolani per un fallo in area di Huard su Luvumbo. Dal dischetto Lapadula è preciso è porta in vantaggio il Cagliari, facendo balenare foschi nubi all’orizzonte del “Rigamonti”.

Le Rondinelle hanno però il grande merito di non lasciarsi abbattere e al 32’ Bisoli può sfruttare una bella azione corale dei biancazzurri per insaccare la rete che pone fine al digiuno offensivo del Brescia e riporta la situazione in parità.

Nel finale la gara si presenta aperta ad ogni soluzione, con Bianchi e Dossena (in pieno recupero) che cercano la via del vantaggio, ma il punteggio rimane immutato per un pareggio che, in ogni caso, consente alla squadra di Gastaldello di continuare a credere nella salvezza.



Brescia-Cagliari 1-1 (0-0)



Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 6; Karacic 6 (1’ st Jallow 6,5), Cistana 6, Adorni 6,5, Huard 6; Bisoli 6,5, Van De Looi 6, Bjorkengren 6 (45’ st Labojko sv); Galazzi 6 (28’ st Adryan 6,5), Rodriguez 6,5 (28’ st Bianchi 6); Ayé 6. A disposizione: Lezzerini; Ndoj; Mangraviti; Niemeijer; Listkowski; Pace; Scavone; Papetti. All: Daniele Gastaldello 6,5.

Cagliari (4-4-1-1): Radunovic 6,5; Zappa 6 (36’ st Di Pardo sv), Goldaniga 6, Dossena 6,5, Obert 6 (36’ st Azzi); Nandez 6, Makoumbou 6,5, Kourfalidis 6 (36’ st Barreca sv), Luvumbo 6,5; Mancosu 6 (1’ st Millico 6); Lapadula 6,5. A disposizione: Lolic; Aresti; Deiola; Altare; Capradossi; Falco; Griger. All: Claudio Ranieri 6.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna 6.

Reti: 23’ st Lapadula (rig.), 32’ st Bisoli

Note: ammoniti: Dossena; Karacic; Zappa; Makoumbou; Azzi – angoli: 6-3 – recupero: 1’ e 4’ – spettatori: 5.448.