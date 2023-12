Calcio, Serie D. Castellanzese, ecco i gol. Torna il duo Chessa-Colombo

Alla loro coppia d’attacco la Castellanzese ha legato la pagina più bella della sua storia in serie D. Era la stagione 2020-21 e Mario Chessa e Roberto Colombo furono tra i neroverdi che trascinarono la squadra al secondo posto in classifica con 71 punti alle spalle del Gozzano e le consentirono poi di aggiudicarsi i playoff di girone. Quella coppia, poi, si perse di vista e ora, sempre a Castellanza, si è ritrovata. Pronta a cercare di regalare alla squadra di Manuel Scalise i gol che le servano per assicurarsi una stagione al riparo da patemi. Chessa è ritornato in neroverde dove era arrivato dall’Inveruno dopo una robusta esperienza in quarta serie con l’Arconatese. La tifoseria castellanzese ricorda molto bene quando, per i suoi colori, in quella memorabile stagione, realizzò 34 reti in campionato di cui dieci su calcio di rigore. Anche Colombo lasciò la sua impronta significativa di quindici reti, due delle quali messe a segno dagli undici metri. L’attaccante è tornato a indossare la casacca neroverde dopo avere vestito quelle di Fanfulla e Pont Donnaz. "Non vedo l’ora di tornare sul campo – ha affermato – e di gonfiare di nuovo la rete aiutando sia i miei compagni, sia il mister e lo staff, voglio salutare tutti i tifosi neroverdi che ritrovo con grande soddisfazione".

Cristiano Comelli