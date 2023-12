Calcio Serie B. Sollievo Lecco, Di Nunno migliora. Ma il ko con la Ternana non va giù

In casa Lecco c’è rammarico dopo il clamoroso harakiri contro la Ternana che l’ha fatto ripiombare in penultima posizione. Nel primo tempo il pubblico ha potuto ammirare probabilmente il miglior Lecco della stagione, sceso in campo con un tridente molto offensivo che ha messo sotto la formazione umbra andando al riposo su uno… stretto 2-0. Poi la squadra è sparita dal campo e ha commesso alcuni gravissimi errori che hanno permesso alla Ternana di vincere per 3-2.

Ma cosa è successo? I cambi hanno inciso, negativamente per il Lecco (con il subentrato Agostinelli che ha commesso due errori sugli ultimi due gol della Ternana) e positivamente per gli ospiti con Luperini che, entrato al 1’ della ripresa al posto di un evanescente Corrado, ha fatto a fette la difesa lecchese. "Abbiamo inserito Agostinelli (al 17’ del secondo tempo sul 2-1 ndr) perché in copertura avrebbe potuto dare di più rispetto ad un Di Stefano stanco – ha detto Bonazzoli nel post match -. Il ragazzo ha compiuto un errore in uscita (nell’azione dove è nato il pari della Ternana ndr) e poi è purtroppo andato in "bambola"...".

Sarebbe riduttivo dare tutte le colpe ad un giocatore. "Non bisogna buttare la croce addosso ad Agostinelli ma essere onesti e dire che il Lecco nel secondo tempo non ha interpretato la gara come nei primi 45’ minuti… In generale va capito che sul 2-0 certi errori non te li puoi permettere, certi cali li paghi a caro prezzo. Ora andiamo a fare una grande prestazione a Venezia, così come abbiamo fatto a Palermo e Pisa. Con le grandi ci trasformiamo".

L’unica nota positiva in casa del Lecco è quella relativa alle condizioni del patron Paolo Leonardo Di Nunno, ricoverato nei giorni scorsi al Galeazzi per una polmonite provocata dal Covid. Secondo le ultime notizie, le condizioni dell’ad del Lecco sarebbero in lento ma costante miglioramento.

