Brescia, addio imbattibilità. Modena vince nel recupero

Prima sconfitta stagionale per il Brescia che viene battuto al Rigamonti dal Modena con un gol al novantesimo. Finale rocambolesco. I canarini falliscono all’89esimo con Tremolada il rigore, ma lo stesso giocatore (ex di turno), che aveva lanciato meravigliosamente Strizzolo steso da Lezzerini appena dentro l’area, si guadagna subito dopo l’errore il calcio d’angolo dal quale nasce il traversone sul quale Zaro colpisce di testa, anticipando Mangraviti, per il gol partita.

Una vittoria tutto sommato meritata dagli uomini di Bianco, anche se non è stata una bella partita. Il Modena ha fatto però qualcosa in più, rispetto a un Brescia che ancora una volta in casa è partito con il freno a meno tirato. Cancellati quindi, in un colpo solo, i progressi di gioco evidenziati nella vittoria di sabato a Terni. Inizio complicato per il Brescia. Nei primi 10 minuti il Modena ha già calciato 4 angoli. La squadra di Bianco prende in mano la partita e si rende pericolosa con Manconi, ma anche due volte con Falcinelli che viene però ben controllato da Papetti. Nel Brescia oltre al solito Bisoli, uomo ovunque, si mette in mostra Olzer che ci prova con conclusioni risultate però velleitarie.

Le sofferenze biancoazzurre sono soprattutto sulla fascia sinistra dove Galazzi è palesemente sacrificato come quinto di sinistra. In chiusura di primo tempo le Rondinelle provano ad impensierire l’ex Gagno: cross di Galazzi da sinistra, Guiebre fa carambolare addosso a Dickmann, blocca Gagno. Stessa musica nel secondo tempo: Modena subito in avanti con Magnino che per due volte fa venire i brividi a Lezzerini. Per dare una sveglia ai suoi, Gastaldello all’11’ ne cambia due, i due peggiori: Fogliata e Galazzi per mettere Bjarnason e Huard. Il Modena ne cambia tre (Bohzanaj, Tremolada e Strizzolo per Palumbo, Manconi e Falcinelli).

Gastaldello toglie anche Van de Looi (fischiatissimo) per mettere Paghera e Olzer per inserire Borrelli. Al 26’ illusione ottica del gol: Bisoli, su sponda di Papetti, conclude al volo mettendo sull’esterno della rete. Quando lo 0-0 sembra scritto, ecco gli episodi con cui il Modena riesce a vincere e getta addosso al Brescia le prime preoccupazioni stagionali. Da spazzare via possibilmente già domenica quando ci sarà la seconda partita casalinga consecutiva: arriva il Bari.