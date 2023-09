Bebe Vio non si ferma: la sua Academy a Milano

La costanza e la tenacia di Bebe Vio non si vedono solo in pedana, ma anche nei suoi progetti. Ci mette sempre il cuore l’azzurra, prossima ai Mondiali Paralimpici di Scherma, che ha inaugurato la terza stagione della Bebe Vio Academy. A Milano, al Centro Sportivo Iseo e al Bicocca Stadium, a titolo gratuito, viene data la possibilità a bambini con disabilità fisiche e non, di provare cinque discipline sportive paralimpiche: scherma, basket in carrozzina, sitting volley, atletica e calcio. Il progetto è nato in partnership con Nike e con l’associazione art4sport Onlus. L’entusiasmo della Vio, in questi anni, ha coinvolto anche tanti campioni. All’inaugurazione era presente l’ostacolista italiana Ayomide Folorunso. "La Bebe Vio Academy – spiega la paralimpica - è il mio grande sogno che si avvera, siamo arrivati al terzo anno, tanti dei bambini che hanno partecipato alle prime edizioni hanno deciso di proseguire i percorsi sportivi iniziati qui. Vederli allenarsi, condividere e migliorare mi motiva, mi energizza, mi emoziona". Emozionata pure la Folorunso: "Ho apprezzato l’energia e la connessione che lo sport può dare. Ridere ed allenarmi insieme ai ragazzi dell’academy è stato una delle più belle esperienze di questanno". G.L.