Olimpia Milano: la capolista Olympiacos si ferma al Forum

Milano - Olympiacos

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLYMPIACOS PIREO 83-62

20-17; 35-32; 61-46

MILANO: Davies 8, Thomas ne, Luwawu-Cabarrot 9, Mitrou-Long 3, Tonut 7, Melli 10, Baron 18, Napier 9, Ricci 8, Alviti ne, Hines 6, Voigtmann 5. All. Messina

PIREO: Walkup 10, Canaan 2, Lountzis, Larentzakis 6, Fall 4, Sloukas 8, Vezenkov 10, Papanikolau 8, Bolomboy, Peters 5, Black 4, McKissic 5. All. Bartzokas

Note: tiri da 2: MI 18/30, OP 14/23; tiri da 3: MI 12/30, OP 8/22; tiri liberi: MI 11/13, OP 10/11; rimbalzi: MI 29 (Tonut 6), OP 24 (Vezenkov 6); assist: MI 19 (Baron 5), OP 17 (Walkup 5)





Milano, 3 marzo 2023 - Ruggisce ancora l'Olimpia che voleva dimostrare di essere meglio della sua classifica. Lo ha fatto cancellando la capolista Oympiacos con una partita perfetta 83-62. La sensazione è stranissima, Milano tocca il +20 al 32' con una tripla di Mitrou-Long (70-50), ma l'atmosfera al Forum è un misto tra chi non pensa sia possibile e chi è terrorizzato da un "rimontone" che più di una volta ha visto l'EA7 protagonista in negativo. Invece l'Olimpia è perfetta, gioca una partita difensiva stupenda contro il miglior attacco dell'Eurolega (tenuto 23 punti sotto media) e in attacco trova punti da tutti i 10 che entrano.

Se si esclude l'incubo della Coppa Italia, l'Olimpia ha sei vittorie consecutive dall'arrivo di Napier (4 in Eurolega). Sembra davvero così semplice, ma tutte le tessere sono andate al loro posto. La metamorfosi di Voigtmann, ad esempio, è incredibile. Giocatore fondamentale per aprire il campo in attacco e perno difensivo che protegge l'area. Incredibile come fino ad un mese fa fosse un oggetto misterioso. La quota playoff rimane distante ancora 3 vittorie a 9 giornate dal termine, ma l'Olimpia prova a dare la sensazione di volerci provare in una serata speciale dedicata a Vladimir Micov acclamato dai 10.000 del Forum. "Mi congratulo con la squadra, abbiamo dimostrato grande competitività, anche il segnale di aver forzato ben 5 palle contese è stato un ottimo segnale - commenta l'allenatore biancorosso Ettore Messina - Volevamo dimostrare di poterci stare e lo abbiamo fatto. Abbiamo battuto la squadra più forte d'Europa, dobbiamo continuare a giocare così la strada è lunga, ma possiamo toglierci qualche soddisfazione. Ora la squadra ha più certezze e siamo stati bravi a togliere qualche automatismo ai nostri avversari". Milano è subito sul pezzo con due appoggi di Tonut a cavallo tra la fine del 1° e del 2° quarto per il 22-17 milanese. La difesa biancorossa regge l'urto dei greci e così con una tripla e un assist di Melli l'EA7 mantiene la testa sul 32-26 al 16'. Milano è perfetta in difesa, ma in attacco non segna più, così il vantaggio rimane minimo al 20' (35-32). I 5 punti di Voigtmann costruiscono il break di 12-0 con cui l'Armani riparte benissimo (47-34). Poi è Baron che si accende con due triple filate a far capire che il colpaccio si può fare (54-39 al 26'). L'Olympiacos prova anche a reagire (70-58 al 34'). Milano vede i fantasmi, ma li scaccia via, prima Melli con un tiro libero "rocambolesco", poi con un assist per la tripla di Baron e ritorna il sereno sul 74-58. Esplode il Forum, ora ci credono tutti per davvero.



Domenica torna il campionato ancora al Forum contro Scafati e ci sono notizie incoraggianti: "Giocheranno Pangos e Baldasso se non ci saranno controindicazioni dell'ultimo minuto - annuncia coach Messina - Shields rientrerà settimana prossima. Hanno fatto un pezzo di allenamento ad alta intensità molto incoraggiante ieri".