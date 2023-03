Atalanta, Rasmus Hojlund inarrestabile: altri due gol con la Danimarca

Il centravanti danese Rasmus Hojlund

Non si ferma più, continua a segnare. Rasmus Hojlund in nove giorni ha segnato sei gol ufficiali: dalla rete decisiva contro l’Empoli venerdì scorso, proseguendo giovedì sera con la tripletta in Danimarca-Finlandia, fino alla doppietta odierna nella sconfitta in Kazakistan.

Numeri clamorosi per il 20enne centravanti di Copenaghen, 11 reti in questi primi tre mesi del 2023, cinque reti in campionato, una in Coppa Italia e adesso questi cinque gol con la maglia della nazionale danese. Che lo ha convocato in ritardo, verrebbe da dire: i danesi sono usciti al primo turno dei Mondiali soprattutto a causa della loro sterilità offensiva e degli errori sotto porta dell’ex atalantino Andreas Cornelius.

Verrebbe da chiedersi come sarebbe andata in Qatar per Eriksen e compagni se davanti ci fosse stato Hojlund, che peraltro il ct Hjulmand aveva anche convocato a settembre e fatto esordire in Nation League contro la Croazia nei venti minuti finali. Non convocandolo però per i Mondiali, forse perché ancora poco esperto a 19 anni.

Con il nuovo anno, con il posto da titolare nella Dea, il ct danese ha però deciso di puntare sull’ariete di Copenaghen che lo ha ricambiato con 5 gol in due partite. Numeri da fenomeno, numeri da uomo mercato, a vent’anni appena compiuti.

La stampa britannica lo esalta e lo accosta al Manchester United: il tecnico olandese Ten Hag lo ha più volte elogiato, ribadendo pubblicamente la necessità di avere un centravanti di peso paragonabile al norvegese Erling Haaland, stella dei rivali cittadini del City. E a Manchester molti sognano un derby con la sfida offensiva tra centravanti vichinghi Hojlund-Haaland.

Ma attenzione al Napoli che segue il danese per il dopo Viktor Osimhen: se il nigeriano dovesse andare in Premier League per una cifra clamorosa, intorno ai 100 milioni, il club azzurro punterebbe forte su Hojlund, con un’offerta da capogiro da 60-70 milioni.