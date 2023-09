Atalanta a vele spiegate. Basta un destro di Koopmeiners. Gasperini la spunta al Bentegodi

di Fabrizio Carcano

L’Atalanta torna a vincere in trasferta espugnando come da tradizionale (quarta volta consecutiva) il Bentegodi di Verona e il match winner ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, è il solito Teun Koopmeiners.

Tre punti pesanti per la Dea, al terzo successo consecutivo in sei giorni dopo quelli contro i polacchi del Rakow e contro il Cagliari, e classifica che si fa interessante per i bergamaschi con 12 punti dopo quattro giornate.

Atalanta partita subito forte, con il solito pressing alto a intimidire un Verona con poco palleggio, che si è fatto schiacciare nella propria metà campo subendo l’inizio nerazzurro.

Superiorità tattica concretizzata già dopo 12 minuti: azione a sinistra di Pasalic per Lookman che apre per De Roon che sfruttando un velo di Holm serve a destra l’accorrente connazionale Teun Koopmeiners che piazza nell’angolo.

Per il numero 7 nerazzurro terzo gol consecutivo al Bentegodi. Il Verona prova a reagire aumentando il possesso palla ma davanti l’attacco è spuntato e Carnesecchi non corre rischi, controllando agevolmente l’unica conclusione di Terracciano.

Dea che prova a giocare con le ripartenze, Pasalic in sospetta posizione di offside (il Var sarebbe intervenuto solo in caso di gol) si divora il possibile 2-0.

Poche le emozioni e poco impegnati i portieri e negli ultimi dieci minuti cala il ritmo fino all’intervallo.

Ripresa soporifera con le squadre che non attaccano la porta avversaria, l’Atalanta si limita a gestire senza correre rischi, il Verona prova a salire ma davanti non ha soluzioni offensive per impensierire Carnesecchi.

Impegnato solo all’82’ con un siluro da fuori, centrale, di Suslov, che l’ex portiere dell’under 21 respinge in corner.

Dall’altra parte De Ketelaere si divora il raddoppio mettendo alto di testa a porta vuota, poi Ederson nel tempo di recupero fallisce un rigore in movimento sparando alto.

L’Atalanta vince con il minimo scarto e per la quinta volta in sette partite non subisce gol.

Un buon biglietto da visita in vista del big match casalingo di domenica contro la Juventus.