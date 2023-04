Pogacar, ritiro alla Liegi-Bastogne-Liegi 2023 per una caduta. Cosa è successo

Roma, 23 aprile 2023 - Colpo di scena alla Liegi-Bastogne-Liegi 2023: il favorito Tadej Pogacar è stato costretto al ritiro dopo una caduta avvenuta dopo un'ottantina di chilometri. Coinvolto nell'incidente anche l'uomo della Es Mikkel Honorè, anche lui costretto ad abbandonare la corsa.

Ritiro di PoPogacar è finito a terra, ma inizialmente è riuscito a risalire in sella e, aiutato dai compagni di squadra, ha ripreso a correre. Dopo pochi minuti però è arrivata la svolta: lo sloveno ha smesso di pedalare ed ha deciso di ritirarsi. La corsa cambia dunque completamente volto. Remco Evenepoel diventa il favorito numero uno, ma soprattutto cambieranno gli aspetti tattici e le dinamiche della Liegi-Bastogne-Liegi, nonché i rapporti di forza fra le squadre. In testa per il momento troviamo un gruppo composto da 11 uomini: Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Fredrik Fversnes (Uno-X), Johan Meens (Bingoal WB), Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Ruben Apers (Flanders-Baloise), Alexandre Balmer (Jayco-AlUla), Hector Carretero (Equipo Kern Pharma), Mathis Le Berre (Arkea-Samsic) e Paul Ourselin (TotalEnergies).

Nella corsa rosa vince Demi Vollering

Demi Vollering si è aggiudicata la Liegi-Bastogne-Liegi al femminile. Battuta in una volata a due una grande Elisa Longo Borghini. Settima Gaia Realini e nona Soraya Paladin.