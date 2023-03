Zafferano e cioccolato mix perfetto per biscotti

I primi sessant’anni di un’azienda milanese. Sì, perché quella di Zafferano Leprotto è una storia che comincia nel 1963 quando Mauro Bonetti e Sergio Mangini, in via Melchiorre Gioia 67, si lanciano in quella che sembrava un’impresa folle. Di gastronomia in gastronomia, di drogheria in drogheria e piccoli negozi, proponevano il loro zafferano, certi della qualità superiore. E alla fine i due coraggiosi imprenditori - 23 e 27 anni - hanno avuto ragione. Oggi, per la gioia di grandi e piccini, nella pasticceria anni ’50 LaBaloss della pastry blogger Alice Balossi - concorrente di Bake Off Italia 8 - è nato il dolce che rende più allegra la tavola di Pasqua: il BiscOTTO del Leprotto! L’incontro tra materie prime e creatività danno vita a un dolce che sorprende per gusto, colore e originalità: doppio biscotto allo zafferano che racchiude il giallo della ganache al cioccolato bianco e polvere di zafferano, con una goccia di ganache al cioccolato fondente. Perché cioccolato e zafferano stanno bene insieme! Fino al 10 aprile sarà possibile ordinarlo alla pasticceria LaBaloss in viale Piave 40b in Porta Venezia, e sul sito cosaporto.it. E allora per “leccarsi i baffi” la ricetta di Alice Balossi.

Gli ingredienti (per 10 biscotti): Zafferano Leprotto, 4 bustine da 0,16 g; farina per dolci, 500 g; burro a temperatura ambiente, 300 g; zucchero a velo, 200 g; tTuorli 100 g (circa 5 tuorli); cioccolato fondente 70%, 250 g; cioccolato bianco, 250 g; panna, 330 g; sale fino, 2 g.

Come devi fare: in una ciotola uniamo il burro con lo zucchero e mescoliamo bene. Poi uniamo i tuorli a temperatura ambiente con 2 bustine di Zafferano e il sale, mescolando fino a ottenere una crema omogenea. Per ultimo uniamo la farina, e appena amalgamata mettiamo l’impasto tra due fogli di carta forno e stendiamolo dello spessore di 1 centimetro. Facciamo riposare in frigo, meglio se tutta la notte. Una volta rassodato, lasciamo l’impasto a temperatura ambiente 10-15’ per poi stenderlo col mattarello in spessore di 2-3 millimetri. Coppiamo l’impasto con il tagliabiscotti preferito e posizioniamo i biscotti su una teglia da forno. Cuociamo a 160° per 14-16’. Per la ganache al cioccolato bianco scaldiamo in un pentolino 130 g di panna fino a che non sarà calda, aggiungiamo 1 bustina di Zafferano e mescoliamo con una frusta a mano. Aggiungiamo cioccolato bianco tritato al coltello e mescoliamo. Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente, mescolando di tanto in tanto, per 45’. Per l’altra ganache, stesso procedimento ma con cioccolato fondente. Poi farcire con sac à poche i biscotti.