Le barbe di moda nel 2024. Per l’Intelligenza artificiale

“Accessorio” maschile più quotato degli ultimi anni, la barba sta all’uomo come i capelli stanno alle donne: entrambi sono fattori che caratterizzano il proprio aspetto fisico e il proprio stile. Così come il giusto taglio di capelli, anche la giusta forma della barba può cambiare l’immagine generale, aggiungendo fascino e valorizzando i lineamenti. Una barba spigolosa, per esempio, aggiunge lunghezza e snellisce un viso tondeggiante. Al contrario, una barba larga restituisce il giusto equilibrio a un viso dalla forma allungata.

Se nel corso della storia la barba è stata simbolo di saggezza, virilità e autorevolezza, oggi è diventata un segno distintivo che delinea la personalità di chi la indossa. Da anni sotto i riflettori, quello della barba è un trend in continua espansione, che coinvolge un pubblico sempre più ampio.

Ma quali saranno gli stili a cui ispirarsi nell’anno appena iniziato? Per rispondere a questo dilemma, Bullfrog ha deciso di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, che ha incrociato a una serie di dati raccolti negli anni sul web, elementi appartenenti a culture diverse. Un esperimento per capire come questa tecnologia avrebbe interpretato i trend sulla barba in diversi Paesi e che tipo di ideali maschili avrebbe prodotto. Specchio di un mondo a volte poco realistico, ma che in ogni caso restituisce una sintesi del gusto del momento, l’intelligenza artificiale ha generato il volto di 8 uomini di 8 diverse nazionalità, che interpretano magistralmente i trend barba del 2024. E allora, si va dalla “Hollywood beard“ perfetta per chi ha un viso rotondo, squadrato o zigomi alti, al pizzetto adatto a visi ovali o dalla forma a diamante; dalla barba “ad àncora“ adatta a tutti alla stilosissima “Verdi beard“; e ancora: la barba vichinga molto di moda in questi anni e l’elegante “5 o’clock shadow“. Senza dimenticare l’intramontabile “barba aziendale“ o Corporate Beard, taglio corto, omogeneo, dai 3 ai 5 millimetri, e ben curato. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.