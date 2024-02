La corsa delle tre regioni. Al via X-Bionic Lake Garda 42

LIMONE SUL GARDA (Brescia)

Una corsa lungo le rive dell’alto Garda, dove le acque del lago incontrano i pendii delle montagne tra Lombardia, Trentino e Veneto. Appuntamento il 14 aprile con la maratona e la mezza maratona della X-Bionic Lake Garda 42. Attesi runner da tutto il mondo, tra cui moltissime donne. Perché la mezza maratona è l’unica gara in Italia dove le donne al via superano la quota degli uomini. Siamo alla terza edizione, ma l’evento si è ormai affermato tra gli eventi sportivi di riferimento sul Lago di Garda.

Un’esperienza senza eguali in uno scenario unico attende gli appassionati di running, che potranno confrontarsi su un percorso completamente chiuso al traffico che si sviluppa per la maggior parte vista lago, toccando Lombardia, Trentino e Veneto. I maratoneti partiranno dal lungolago di Limone sul Garda, il borgo nella provincia di Brescia famoso per le antiche limonaie, e percorreranno la famosa passerella sospesa sul lago, da qui passeranno in Trentino, precisamente per Riva del Garda e Arco di Trento con vista sulle Dolomiti di Brenta, per poi concludere la prova nel borgo medievale di Malcesine, in provincia di Verona. Un tracciato talmente suggestivo da attirare centinanai di runner da oltre confine. Nel 2023 sono stati 2.700 gli atleti in gara, in rappresentanza di 62 nazionalità differenti da tutti e cinque i continenti. Il 66% degli iscritti proveniva dall’estero, con un’ampia partecipazione da Germania e Austria, nazioni affezionate a queste sponde sin dall’800, ma anche da Gran Bretagna, Stati Uniti e molti Paesi dell’Est Europa. E l’edizione 2024, in programma domenica 14 aprile, ha già superato i numeri dell’anno scorso. Interessante e per nulla scontato anche il dato della presenza femminile: nel solco delle passate edizioni, le iscrizioni alla mezza maratona (con partenza da Arco e arrivo condiviso a Malcesine) vedono runner donne ben oltre la metà. D’altronde correre in un panorama dominato dalle acque del lago e dalle catene montane che lo circondano, tra limonaie, porticcioli e centri ricchi di storia, è un richiamo difficile da ignorare per gli amanti della corsa, attratti anche dalla possibilità di confrontarsi sulla suggestiva ciclopedonale a sbalzo sull’acqua che da Limone sul Garda porta al confine col Trentino. La bellezza del territorio e il clima primaverile del Garda invitano a fermarsi non solo durante la giornata di gara, ma per l’intero weekend dell’evento, anche grazie a convenzioni ed eventi collaterali. Per esempio, per chi avesse bambini a seguito, il giorno prima delle gare ufficiali si svolgerà alla Rocca di Riva del Garda la LG KIDS, corsa di poco più di un chilometro per runner in erba dai 5 ai 12 anni.