Il Festival Mahler magnifica follia con numeri record

Il Festival Mahler che ha celebrato i 30 anni dell’Orchestra Sinfonica di Milano ha superato ogni aspettativa: oltre 14mila presenze, 1.200 musicisti nei 14 concerti dedicati al compositore boemo. E 200.000 ascoltatori radio, oltre 2 milioni contatti social. Definite dalla critica “una magnifica follia” le tre intense settimane appena trascorse all’Auditorium di Milano, con l’Orchestra Sinfonica di Milano hanno visto un turbine mahleriano dipanarsi in Largo Mahler, generando “mahlermania”. Come afferma Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi: "Passato, presente e futuro. È così che abbiam voluto festeggiare questo importante anniversario, ricordando le tappe fondamentali del passato, offrendo al nostro pubblico un festival inedito, aprendo il nostro Auditorium alle più importanti realtà sinfoniche italiane, in un’ottica di valorizzazione delle potenzialità sinfoniche del Paese. Ed un futuro: per aver saputo riaccendere, grazie a Mahler che ha segnato la nostra storia, la passione negli spettatori ed un ritorno al prezioso ascolto dal vivo. La nostra gratitudine va a tutte le realtà che hanno creduto in noi e che hanno sostenuto questo Festival. Un pensiero speciale ai tanti Sostenitori che hanno offerto il loro contributo per questa nostra importante iniziativa". Ruben Jais, direttore artistico e musicale dell’Orchestra: "Per festeggiare due anniversari fondamentali nessun autore avrebbe potuto accompagnarci più adeguatamente di Mahler; la nostra casa, l’Auditorium di Milano, ha offerto tutto il repertorio sinfonico e liederistico del compositore. Il grandissimo successo del Festival ci spinge a continuare la costante ricerca di qualità". G.L.