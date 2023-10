Cozze alla mandorla con olio melissa e limone

Ricetta (4 persone)

200 gr mandorla pelata, 100 gr acqua, 1000 gr di cozze, 100 gr di melissa fresca, un limone Amalfi, 130 gr olio extravergine d’oliva

Procedimento

Crema mandorla: mettere le mandorle pelate in un termomix e farle frullare fino a creare una pasta, dopodiché aggiungere l’acqua e frullare sino a ottenere una crema liscia.

Olio melissa: sbollentare la melissa sfogliata in acqua leggermente salata e raffreddarla in acqua fredda. Unire 100 gr d’olio extra vergine d’oliva e la melissa scolata nel mixer, frullare e filtrare con un colino. Pulire le cozze dalla barba. Mettere in una padella grande 30 gr di olio extra fare scaldare e unire le cozze e aggiungere quattro cucchiai di crema mandorla e coprire con un coperchio.

Guarnire con due cucchiai di crema mandorla, l’olio alla melissa e una grattata di scorza di limone di Amalfi.