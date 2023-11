“Cosaporto“ per Natale: zero sprechi, sostenibilità e alta qualità garantita

Manca poco a Natale e la startup Cosaporto, piattaforma di consegne a domicilio “high quality”, si è organizzata per offrire in tutta Italia un servizio di regalistica esclusivo ma sostenibile. Nata per rispondere al dilemma di chi non vuole presentarsi a mani vuote - ad un evento, a casa di ospiti, a una festa - da un’idea di Stefano Manili nel 2017, ora Ceo della società benefit, vanta nella sua offerta una vasta scelta di prodotti: dal mondo food al beverage fino al lifestyle. Ogni cliente può scegliere singoli articoli, box natalizie composte o, in pochi clic, creare confezioni regalo. Personalizzando la consegna, green, con personale qualificato. Ogni ordine viaggia con mezzi elettrici, packaging riciclabile, sprechi minimizzati. "Siamo l’unica Gift Tech in grado di garantire la più alta selezione dei brand, sostenibilità e precisione nelle consegne" assicura Manili.