A2A, il tour del Patto con Milano: più energia con il rafforzamento di rete elettrica e organico

Milano, 20 febbraio 2025 – Il Duomo di Milano stilizzato ingloba dei rami con foglioline verdi, il cui prolungamento supera i confini raggiungendo idealmente chi guarda. È il disegno simbolo scelto da A2A per il suo tour nei quartieri con l’obiettivo di presentare il “Patto con Milano: il nostro Piano industriale per la città“.

Ieri il secondo appuntamento nella sede di “Mare culturale urbano“ a Cascina Torrette in via Cenni 11, a due passi da via Novara, dove i manager dell’azienda si sono confrontati con figure istituzionali dei Municipi 7, 8 e 9, referenti di associazioni e comitati. Il piano prevede un investimento complessivo di 22 miliardi di euro tra il 2024 e il 2035, per “transizione energetica“ ed “economia circolare“, di cui oltre 13 miliardi per la Città Metropolitana e 4,4 per il Comune di Milano.

Gli impianti

Impegno innanzitutto sulla rete elettrica. Unareti prevede la posa di quattro nuove cabine primarie tra il 2025 e il 2030: Comasina e Musocco con entrata in servizio prevista entro l’anno, a seguire Mind e Sarca, e il potenziamento di altre 2 (Porta Volta e Musocco). Senza dimenticare che sui padiglioni di Fiera Milano, a Rho, è in funzione dalla scorsa primavera il più grande e potente impianto fotovoltaico d’Italia realizzato sui tetti e tra i primi 10 al mondo.

L’infrastruttura creata da A2A insieme a Fondazione Fiera – attraverso la joint venture Fair Renew – è costituita da circa 50mila pannelli fotovoltaici, distribuiti su 330mila metri quadrati di copertura dei padiglioni, pari alla superficie di 45 campi da calcio. Un’eccellenza nazionale, con una produzione attesa annua di 21,6 GWh, il consumo di circa 7.800 famiglie.

Riciclo virtuoso

Sullo stesso piano, il recupero di calore dai data center, le strutture fisiche che memorizzano i dati digitali di qualsiasi azienda. È stato sottolineato che il calore di scarto generato dal Data center Avalon 3, in via Bisceglie, sarà utilizzato da A2A per alimentare con energia green la rete di teleriscaldamento in un’ottica di decarbonizzazione.

Il primo intervento di una lunga serie, che seguirà lo sviluppo dei data center. Intanto con questo calore non sprecato in zona Bisceglie saranno servite 1.250 famiglie; significa 1.300 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate e 3.300 di anidride carbonica, con benefici ambientali pari alla presenza di 24mila alberi. Recupero di calore anche dall’acquedotto (Centrale MM) di via Salemi in Comasina, che produce 3 MWt: il fabbisogno di circa 500 famiglie.

Più luce per tutti

Ancora: A2A illuminazione pubblica annuncia la posa di 764 nuovi punti luce nel 2025-2026 (dopo i 235 del 2024). Tra gli interventi più significativi, 58 nuovi fari o lampioni tra largo Brasilia e via San Giminiano; 247 punti luce sulla pista ciclabile di corso Sempione; 264 lungo l’asse Stuparich-Lotto-Zavattari; 132 tra Niguarda e Cascina Gobba, lungo la metrotranvia.

Illustrati poi i progetti di Banco dell’energia, tra cui “Energia in periferia” a Quarto Oggiaro che ha contribuito ad aiutare circa 100 famiglie della zona con il sostegno al pagamento di bollette di luce e gas e la realizzazione di corsi per un consumo energetico consapevole.

Educazione alla biodiversità

Capitolo a parte per i progetti educativi, come “Angoli di biodiversità”: lo scorso anno, ad esempio, c’è stata l’iniziativa “Scuola Forestami“ con il progetto “Angoli di biodiversità” grazie al sostegno di A2A, rivolta a bambini ed educatori di scuole dell’infanzia: i piccoli alunni si sono cimentati in percorsi che hanno arricchito i giardini delle scuole (tra le quattro partecipanti, quelle di via degli Ontani, Municipio 7, di via Ugo Betti, Municipio 8, e di via Catone, Municipio 9).

A ovest della città, poi, c’è un’altra eccellenza: l’impianto di trattamento plastica di Muggiano, dal quale escono 49.450 tonnellate di plastica pronte per essere reintrodotte nei cicli produttivi, contribuendo all’economia circolare. Inoltre, vengono gestite 17 diverse tipologie di prodotti e sottoprodotti, tutte destinate a processi di recupero.

Rafforzamento della squadra

Motore (e cuore) dei Piani sono le persone. E a riguardo è in programma un incremento di personale, da qui al 2035: previste 1.700 nuove assunzioni incrementali (significa in più rispetto al naturale turn over) in tutta la Lombardia, di cui 1.300 solo nella Città Metropolitana di Milano.

Quali sono le figure ricercate da A2A? In particolare professionisti nell’ambito stem, cioè nelle discipline scientifico-tecnologiche. Ma anche, soprattutto da Amsa, meccanici per la manutenzione della flotta di mezzi.

Intervenuti l’assessora del Municipio 7 Roberta Lamberto, la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi e l’assessore del Municipio 9 Mario Esposito. Tanti i rappresentanti di associazioni e comitati tra cui “La Goccia“, “Angeli del bello“ e “Comitato di quartiere Niguarda“, che potranno fare da anello di congiunzione tra l’azienda e i territori.

Per le segnalazioni che riguardano punti luce, servirsi dell’app ILLUMINIamo o del numero verde 800688811. Per la raccolta di rifiuti: l’app PULIamo. Ora l’appuntamento è per lunedì 24 a “Mare culturale urbano“ sede Scirocco, a Santa Giulia, per i Municipi 4, 5 e 6.