Viaggio con volumi di altri tempi. In cattedra Kerbaker e Sassi

"Tipi all’antica": il titolo è molto accattivante e altrettanto promettono di esserlo sia la mostra bibliografica, che la conferenza organizzata per venerdì prossimo 6 dicembre in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione con cui la Banca Popolare di Sondrio ha deciso di celebrare la 100^ Giornata mondiale del risparmio. E in fatto di risparmio, senz’altro il primo tesoro da non dissipare, ma anzi da valorizzare è proprio il passato, la memoria. Una vocazione che la Banca Popolare di Sondrio ha sempre sentito come propria e che si è "tradotta" anche nel finanziamento del restauro di dodici volumi editi tra 1479 e 1586 e conservati nella biblioteca del Polo Liceale Città di Sondrio giunti sì fino a noi, ma che il passare dei secoli non aveva lasciato indenni. Dopo averli restituiti al loro antico splendore, è maturata l’idea della mostra bibliografica "Tipi all’antica. Viaggio attraverso il libro di altri tempi" visitabile dal 7 dicembre al 18 gennaio 2025 presso la Biblioteca "Luigi Credaro" in Lungo Mallero Armando Diaz 18. L’inaugurazione il giorno 6 alle 16, cui farà seguito, alle 18 nella Sala "Fabio Besta" della BPS, un incontro con due insigni esperti del settore: lo scrittore e collezionista di libri Andrea Kerbaker, autore di volumi quali Breve storia del libro (a modo mio) e Lo scaffale infinito, e il restauratore Luciano Sassi, responsabile degli interventi di conservazione effettuati sui volumi. S.B.