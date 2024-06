Una “ricetta“ per crescere infermieri

Un progetto a sostegno della formazione firmato dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Sondrio. Il fenomeno della carenza infermieristica è diffuso su tutto il territorio nazionale ma è ancor più sentito in provincia di Sondrio e nelle province periferiche. Le cause di questa problematica sono molteplici. Oltre al fattore economico, con la Svizzera a farla da padrona perché gli stipendi sono nettamente superiori rispetto a quelli italiani, c’è anche la scarsa conoscenza della figura dell’infermiere e le difficoltà legate al superamento del test di ingresso al corso di laurea in Infermieristica. Per far fronte a queste ultime problematiche, l’Ordine ha ideato due fasi: la prima, dedicata all’attività di orientamento e la seconda con la realizzazione di un corso di preparazione al test di ingresso universitario.