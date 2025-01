Umanità violata. Il saggio di De Monticelli

Quanto sta accadendo in Palestina è una apocalisse che interroga tutti noi. Nonostante il clima rilassato delle festività, ci sono tragedie cui non si può smettere di pensare. Un’occasione per farlo si avrà oggi alle 17.30 nella sala della Banca popolare di Bormio, dove la filosofa Roberta De Monticelli parlerà del proprio saggio “Umanità violata“ con la scrittrice Lucia Valcepina. Il libro si interroga sulla possibilità stessa della giustizia, del diritto, della convivenza umana, in un confronto che tiene insieme lettura del presente e storia del pensiero, e si propone di rompere il muro dell’indifferenza.