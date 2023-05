Professionali, studenti richiesti Ma le iscrizioni sono in calo

Enaip Morbegno, Polo di formazione professionale Valtellina e Provincia di Sondrio unite nel promuovere un’istruzione al passo coi tempi, capace cioè di formare studenti capaci poi di inoltrarsi in un mondo del lavoro che deve fare i conti con le transizioni in atto nella nostra epoca. Di questo si è parlato all’Auditorium S.Antonio di Morbegno dove si è tenuto il convegno "Formazione professionale innovativa sostenibile per il futuro del territorio", promosso da Enaip Morbegno e Pfp Valtellina.

Ad aprire la giornata il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola: "La politica deve occuparsi di educazione perché educare e formare al lavoro sono valori fondamentali per dare risposte alle esigenze della società nel suo insieme". "Oggi siamo al centro di tre transizioni epocali, ambientale, tecnologica-digitale e demografica, che hanno come comune denominatore il lavoro– ha detto Andrea Donegà, direttore dell’Enaip Morbegno -. Quando si parla di lavoro si deve parlare anche di formazione". Gli fa eco Evaristo Pini, direttore del Pfp Valtellina: "C’è una contraddizione di fondo da risolvere se vogliamo rispondere alle esigenze di imprese, ragazzi e famiglie e cioè il fatto che le aziende continuano a esprimere bisogno di manodopera e competenze ma le iscrizioni ai corsi di formazione professionale sono in calo. Bisogna agire fortemente a livello di orientamento nelle scelte di giovani e famiglie per rappresentare il valore di un mondo formativo che può aprire a numerose opportunità". Il convegno ha trattato non solo i temi della formazione a livello scolastico, come il percorso di operatore turistico, sportivo e culturale, che Enaip è pronto a lanciare, presentato da Barbara Gerosa, ma anche quelli rivolti agli adulti nel mondo del lavoro, con uno sguardo di prospettiva su possibili percorsi formativi che possono essere costruiti e offerti ai ragazzi al termine dei loro studi scolastici superiori e che possano valorizzare il territorio e dare risposte alle esigenze di innovazione delle imprese, come il corso Ifts sull’impiantistica rivolta all’edilizia green e pensato da Enaip in collaborazione con Pfp Valtellina e Fondazione Red.

F.D’E.