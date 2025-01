Palazzo Pretorio conta le multe. Incasso di 68mila euro al mese coi verbali di Locale e ausiliari

Più di 805.380 euro. A tanto ammontano i proventi da sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada e per violazioni a leggi e regolamenti elevate da agenti della Polizia locale e ausiliari del traffico a Sondrio negli 11 mesi che vanno dal 1° gennaio al 30 novembre 2024. In particolare, le multe date dai vigili per violazioni del Codice hanno portato nelle casse di Palazzo Pretorio poco più di 461mila euro, che se aggiunti a 287mila "rastrellati" degli ausiliari del traffico, si traducono in una media di 68.000 euro al mese, tutt’altro che poco per una cittadina che supera di poco i 21mila abitanti. Che dire, quasi quasi è meglio muoversi in bicicletta. In questo senso viene incontro ai sondriesi, automobilisti compresi, l’adesione del municipio al bando Bici in Comune, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport con il supporto del Dipartimento per lo sport in collaborazione con Anci, l’Associazione nazionale Comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica. Il Comune di Sondrio ha individuato come partner quello di Albosaggia che si è reso disponibile a collaborare per l’attuazione del progetto denominato "Piu bici più felici" che prevede un costo totale pari ad 80mila euro totalmente finanziabili dal bando.

Si prevede infatti un contributo massimo di 80mila euro divisi su tre linee di attività: fino a 35mila euro per progetti riguardanti l’uso della bicicletta come mezzo sostenibile; fino a 25mila euro per progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili esistenti e la terza linea, con contributi fino a 20mila euro, per un massimo di quattro eventi aggregativo-sportivi ciclistici e attività.

Sara Baldini