Monitoraggio continuo in Val Genasca: prevenzione efficace dei pericoli

Il monitoraggio continuo in Val Genasca è efficace e serve a prevenire eventuali pericoli per la popolazione. Nei giorni scorsi, il direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli, il direttore della Direzione tecnica monitoraggi e prevenzione del rischio naturale, Orietta Cazzuli, e il responsabile del Centro di monitoraggio geologico (Cmg) dell’Agenzia, Luca Dei Cas, hanno effettuato una visita al Cmg di Sondrio e, successivamente, si sono recati in Val Genasca.

"Il sopralluogo sulla frana di Val Genasca ha permesso di illustrare l’efficacia del monitoraggio continuo – dicono dall’Arpa Lombardia -. Qui, infatti, da anni è attiva una colonna inclinometrica che misura in tempo reale gli spostamenti del terreno e la presenza di acqua nel versante in frana. Un sistema fondamentale per prevenire eventuali dissesti, grazie alla sua capacità di rilevare anche i minimi cambiamenti nella stabilità del pendio. Il Cmg è dotato di un sistema di early warning (allerta) che sorveglia le aree di frana più critiche, consentendo di attivare in anticipo le misure di prevenzione".