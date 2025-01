L’Orchestra . Vivaldi al Sociale

Non c’è parentela, neppure musicale, fra Richard Strauss e la Famiglia Strauss. Tedesco è Richard, compositore sinfonico e operistico, viennesi gli Strauss, popolarissimi per la loro straordinaria musica danzante. A metterli in contatto il Concerto di Capodanno in programma domenica alle 17 al Teatro Sociale. Di scena l’Orchestra Antonio Vivaldi, alla guida della quale si alterneranno i direttori Lorenzo Passerini ed Ernesto Colombo. Per il terzo anno consecutivo, apertura affidata al giovane Alberto Abram che dal podio darà l’avvio alla possente introduzione di Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, resa nota ai più dal film "2001. Odissea nello spazio".