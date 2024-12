L’approvazione del bilancio. Sindaco contro l’opposizione: "Polemiche pretestuose"

Il sindaco Emanuele Nonini replica alle accuse della minoranza in merito al bilancio e si dice convinto del suo operato e di quello della maggioranza. "Sono esterrefatto dal comportamento tenuto dai consiglieri di minoranza – dice – culminato nell’abbandono dell’aula e nel rifiuto di esprimere il proprio voto, attraverso il deposito di due “pregiudiziali“ al Dups e al bilancio, con la volontà di arrestare l’attività amministrativa. La maggioranza, conscia e sicura della legittimità del proprio operato, degli atti e delle procedure, in modo compatto e unanime, ha approvato gli atti a beneficio della collettività".

Per la maggioranza è falsa l’affermazione “l’amministrazione Nonini ha omesso di pubblicare“ i documenti: il sindaco spiega i passaggi e le date in cui ha trasmesso e pubblicato la documentazione relativamente al deposito del Dups, della nota di aggiornamento e degli schemi di bilancio. "Il dato nella “Nota integrativa al bilancio di previsione 2025-2027“, pubblicato all’Albo Pretorio, alla pagina 26, “Elenco degli interventi programmati per le spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili“, nella colonna Previsione 2025, è evidentemente un refuso in quanto vi è la palese duplicazione della medesima voce di 80mila euro, giustamente conteggiata una sola volta nel totale di 2.102.948,75 euro".

Quanto all’attacco relativo alla "differenza sostanziale fra le opere previste a Nuova Olonio e quelle a Dubino", per il sindaco ha l’unico scopo di creare divisione nella comunità, mentre "il sottoscritto e i suoi accoliti operano in una visione unitaria".

Fulvio D’Eri