Incanti sonori nella basilica San Fedele. Raccolta fondi per la Casa di Nazareth

Un concerto per raccogliere fondi da devolvere alla mensa di solidarietà di Casa Nazareth quello in programma lunedì alle 16 nella Basilica di San Fedele, in piazza San Fedele. A esibirsi sarà l’orchestra da camera Franz Terraneo, in collaborazione con il Conservatorio di musica di Como. L’evento è pensato per far conoscere e sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth che nel periodo gennaio-novembre 2024 ha superato i 72mila accessi con una media giornaliera di 216 presenze. Ogni giorno vengono distribuiti in media 114 pasti a pranzo e 102 a cena, con un incremento del 18% rispetto al 2023. Nel 2023 i costi della mensa sono stati di 267.112 euro. Questi costi sono stati sostenuti attraverso i fondi dell’8×1000 destinati alla Chiesa Cattolica (120.000 euro) e dalle numerose donazioni e offerte di privati, associazioni e aziende ricevute nel corso dell’anno (123.190 euro).