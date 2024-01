“Ogni luogo è adatto per leggere Il Giorno”: la foto della nostra lettrice

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – In tuta da sci, doposci, cappello e occhiali. In una pausa tra una discesa a un’altra. Sulle piste, insomma. “Ogni luogo è adatto per leggere Il Giorno” ci scrive un lettore, Mario Lezziero, immortalando un’appassionata del nostro quotidiano, Gianfranca Lembo, con l’edizione di oggi.

E non non possiamo che ringraziare entrambi, perché se svolgiamo questo lavoro con passione è per lettori come loro, che ci seguono ovunque. Persino sulla neve.