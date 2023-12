Carole di Natale nella basilica di San Nicolò

Domani alle 20.30 nella basilica di San Nicolò “Carole di Natale“ a cura dei musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal maestro Ruben Jais (nella foto), con i cantori del Coro Sinfonico di Milano diretto da Massimo Fiocchi Malaspina e i Giovani della Sinfonica di Milano diretti da Maria Teresa Tramontin. Ingresso gratuito. La scaletta presenta la grande varietà che il genere offre: The Herold Angels Sing, Merry Christmas, Once in Royal David’s City, Unto us is born a son, Star Carol, Holy Night, Carol of the Bell, Christmas Lullaby, All things bright and beautiful, Angel’s Carol, The little drummer boy e molto altro ancora.