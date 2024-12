Automobile a nolo per portare la coca

I Carabinieri della Compagnia di Chiavenna nel primo pomeriggio di giovedì hanno tratto in arresto un diciannovenne straniero, risultato poi nullafacente e senza fissa dimora, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, fermato dai Carabinieri mentre stava attraversando l’abitato di Dubino alla guida di una autovettura presa a noleggio, è stato trovato in possesso di 38 grammi di cocaina, 5 di eroina e 1,5 di hashish, oltre ad una modica somma di denaro in euro e franchi svizzeri. Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre sul fronte della cronaca, non può dirsi ancora sciolto il presunto giallo sulla morte dell’ex panettiere di Talamona Mario Ciaponi, 77 anni, che domenica scorsa la convivente ha trovato nella sua abitazione a terra senza vita, accanto a una vasta macchia di sangue. Ferite che l’uomo si sarebbe provocato in seguito a un malore oppure altro? Mercoledì all’ospedale di Sondrio è stata effettuata l’autopsia sul corpo dell’anziano e ora il medico legale necessita di alcuni giorni per fare degli accertamenti istopatologici e dare così le prime risposte alla Procura – titolare del caso il sostituto Giulia Alberti – sulla causa, naturale o di altro genere, del decesso dell’ex panettiere. "Dalla risposta del medico legale deriveranno le nostre iniziative successive" ha dichiarato il procuratore Piero Basilone, senza voler aggiungere altro. Il caso non è ancora chiuso, insomma.

S.B.