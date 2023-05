Anche nella lingua di Shakespeare il Manzoni non delude

L’italianista Michael F. Moore (nella foto), autore della più recente traduzione americana a "I Promessi Sposi", sarà protagonista dell’incontro "Una storia così bella: la nuova traduzione americana dei “Promessi sposi“", in programma oggi, venerdì 12 maggio alle 18 a Villa Manzoni, in via Don Guanella. L’evento è organizzato nell’ambito di “Una città per Manzoni“, manifestazione promossa dal Comune di Lecco – Si.M.U.L in occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni. L’incontro avrà un taglio rigoroso, ma decisamente divulgativo ed è aperta a tutti.