Addetti Case di riposo. Più soldi in bustapaga

SONDRIOSottoscritto l’accordo per il rinnovo di contratto degli operatori di tre residenze sanitarie assistenziali della provincia di Sondrio. Quello raggiunto nei giorni scorsi è un accordo importante che riguarda i dipendenti della Rsa Casa Madonna del Lavoro – Opera Don Guanella di Nuova Olonio, della Casa San Lorenzo di Ardenno e della Casa San Benigno di Berbenno, strutture di matrice confessionale che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali ad anziani non autosufficienti. "Questo è un importante traguardo per le lavoratrici e i lavoratori delle Rsa – dicono Michela Turcatti e Leonardo Puleri, rispettivame segretaria generale e segretario della nte Fp Cgil di Sondrio -. In provincia coinvolge circa 400 lavoratori coinvolti". A seguito dell’accordo sottoscritto mercoledì si è concluso definitivamente il tavolo sindacale per il rinnovo del Ccnl Agidae. "Le novità sostanziali riguardano aumenti tabellari, regolamentazione dei contratti a tempo determinato; istituzione della previdenza complementare, indennità, maternità, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale. Il nuovo trattamento economico verrà erogato in due tranche, la prima a febbraio 2025 di euro 100 (l’arretrato maturato sarà saldato con la busta paga di marzo), e, la seconda da erogarsi a ottobre 2025 di euro 75. Sulla scorta degli intervenuti recenti rinnovi nel comparto sociosanitario e della normativa vigente, si è convenuto di disciplinare le condizioni di durata i rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché le causali per il ricorso a tale istituto". I due sindacalisti definiscono "intenso ma proficuo il confronto intervenuto nel corso dei mesi precedenti a fronte del quale, d’intesa con le Confederazioni religiose che applicano il Ccnl Agidae, è stato concordato di istituire il fondo di previdenza complementare Previfonder". Fulvio D’Eri