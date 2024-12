A2A investirà 700mila euro per un parco turistico a Madesimo

A2A realizzerà a Madesimo un parco turistico per una spesa di 700mila euro. È stata firmata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Madesimo e dal direttore della Business unit generazione e trading di A2A Lorenzo Spadoni la convenzione per la realizzazione di opere di valorizzazione paesaggistica dell’area a monte dell’abitato di Isola, sulla sponda destra del torrente Liro, con i sedimenti asportati dal bacino idroelettrico di Isolato.

Come previsto dal Piano di governo del territorio di Madesimo e in vista del prossimo intervento manutentivo programmato sul proprio bacino di Isola, A2A potrà realizzare nella frazione di Isola un parco turistico all’interno del quale sarà presente un percorso ciclo-pedonale. Si prevede inoltre la realizzazione di sottoservizi per il collegamento della fognatura della frazione Mottaletta e delle predisposizioni impiantistiche per l’eventuale successiva implementazione di apparati di illuminazione pubblica.

L’iniziativa sarà contestuale alle attività di manutenzione straordinaria ed efficientamento degli impianti idroelettrici del gruppo in Valchiavenna, tra cui l’asportazione meccanica di circa 50mila metri cubi di sedimenti accumulatisi nell’invaso di Isola. L’intervento, unito a quello messo in atto con successo nel 2023, permette di ripristinare la capacità utile originaria del bacino incrementando flessibilità e sicurezza dell’infrastruttura.

In un’ottica di sostenibilità ed economia circolare il materiale asportato dall’invaso sarà infatti riutilizzato per l’esecuzione dell’opera di pubblica utilità.