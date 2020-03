Cologno Monzese (Milano), 1 marzo 2020 - Tutto pronto per il nuovo cantiere in via Levi e il trasferimento dei bambini. Nelle ultime ore è stato ultimato il trasloco delle 5 sezioni della scuola dell’infanzia che saranno collocate alla primaria di viale Lombardia fino alla fine dell’anno scolastico. Il plesso di via Levi sarà Infatti interessato da importanti lavori di ristrutturazione interna, che consisteranno in una nuova pavimentazione a riscaldamento radiante, nella tinteggiatura di tutte le aule e delle zone comuni e nel rifacimento complessivo dei bagni per un totale di circa 320mila euro di investimento, che è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione. "Andremo anche a cambiare alcuni serramenti. Altri erano già stati sostituiti ed era già stato rifatto un nuovo cappotto esterno. Significa, quindi, che anche questa scuola sarà riqualificata interamente", sottolinea l’assessore all’Educazione Dania Perego. La difficoltà maggiore, in questi giorni, è stata proprio il trasloco dei materiali e degli arredi delle sezioni: con il blocco delle scuole il personale non è presente. "Il trasferimento delle attrezzature andava comunque eseguito entro fine settimana. Insieme all’ufficio tecnico del Comune abbiamo impacchettato tutto su indicazione del referente della scuola, che quotidianamente sentivamo per telefono – rivela Perego –. Ci siamo mossi perché tutto possa procedere come da crono iniziale. Nei prossimi giorni, rispettando il programma, incomincerà il cantiere che durerà 4 mesi".

La scuola Levi riaprirà il primo luglio in occasione dei centri estivi. "So che questa organizzazione ha creato disagi e malumori tra i genitori e ce ne dispiace, ma la scelta è stata ponderata – assicura Perego –. Abbiamo voluto tenere aperto il centro di via Levi perché è l’unico della scuola d’infanzia che serve questa zona e il quartiere periferico di San Maurizio, mentre gli altri centri estivi sono tutti su Cologno Sud e Cologno Centro. Abbiamo scelto di mantenere attivo un servizio comunale che ha sempre fatto il pieno di iscrizioni". I bambini interessati dallo spostamento saranno circa 120 e saranno accolti nella vicina primaria di viale Lombardia e dello stesso istituto comprensivo, che ha messo a disposizione alcune aule. "Per agevolare il trasferimento e garantire una buona accoglienza, sono stati ristrutturati due blocchi di servizi igienici, rendendoli adeguati ai più piccoli".