Colesterolo, da oggi in Lombardia il farmaco che lo abbassa con due somministrazioni all’anno

Milano – È disponibile ora anche in Lombardia con l'Ssn, inclisiran, la prima terapia che riduce il colesterolo Ldl con due somministrazioni l'anno. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia: si registrano oltre 220.000 decessi ogni anno, ovvero 25 persone ogni ora.

In Lombardia si registrano più di 35.000 decessi ogni 12 mesi per malattie del sistema circolatorio. Il principale fattore modificabile per la riduzione del rischio cardiovascolare è l'aumento del colesterolo Ldl che, soprattutto in seguito a un evento acuto (ictus e infarto del miocardio), deve essere adeguatamente controllato.

Il farmaco di Novartis - viene affermato - interferendo con l'Rna messaggero, è in grado di ridurre significativamente i livelli di colesterolo Ldl con due somministrazioni l'anno.