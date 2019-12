Pregnana Milanese (Milano), 10 dicembre 2019 - Sopralluogo in cantiere e riprese con il drone per documentare i lavori di realizzazione della viabilità alternativa al ponte di viale Lombardia, abbattuto lo scorso anno. E infine l’annuncio, «salvo imprevisti apriremo al traffico prima di Natale la prima metà della nuova strada, eliminando così definitivamente il passaggio dei camion da via Emilia e via Piemonte». Rispondono così il sindaco di Pregnana, Angelo Bosani e l‘assessore ai lavori pubblici, Gianluca Mirra, ai malumori per i ritardi nei lavori. «La settimana scorsa è stato completato lo strato principale di asfalto tra viale Lombardia e via Campania, raccordate dalla rotatoria superiore - spiega il primo cittadino - il maltempo tra ottobre e novembre ci ha invece impedito di completare anche il tratto dalla rotatoria inferiore sulla Sp 172 fino a viale Lombardia, come ipotizzato inizialmente: con il terreno impregnato d’acqua è stato impossibile effettuare gli scavi necessari e abbiamo dovuto invertire il cronoprogramma. Queste opere verranno comunque completate dopo Natale, consentendo l’apertura dell’intera viabilità all’inizio del 2020».

E per spiegare ai pregnanesi e non la nuova viabilità ha pubblicato sui social alcuni video ripresi con un drone che mostrano il percorso della nuova strada e le opere già complete. Le nuove strade impediranno al traffico pesante e quello di attraversamento di invadere il centro cittadino.