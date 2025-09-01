Monza accende i riflettori sulla prima Elegant Motors Parade

Monza si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua storia legata al motorsport. In occasione del 96° Gran Premio d’Italia, sabato 6 settembre 2025 andrà in scena la prima edizione della Elegant Motors Parade, un evento esclusivo che arricchisce il calendario del FuoriGP 2025 e che promette di trasformare le strade cittadine in un palcoscenico di fascino e velocità.

La parata, attesa nel pomeriggio, vedrà sfilare un inedito corteo di auto d’epoca e supercar lungo i luoghi simbolo della città: da Piazza Trento e Trieste, cuore istituzionale della manifestazione, passando per Piazza Duomo e l’Arengario, fino all’arrivo in Piazza Carducci davanti alla sede di Fideuram. Un percorso pensato per esaltare l’eleganza dei veicoli e il legame indissolubile tra Monza e il mondo dei motori, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che unisce tradizione e innovazione.

Dopo la registrazione in mattinata e un momento conviviale arricchito dalla proiezione delle qualifiche ufficiali su maxi schermo, gli equipaggi daranno vita a uno spettacolo che culminerà con la premiazione in Piazza Trento e Trieste. Qui, le auto più prestigiose verranno celebrate con un trofeo speciale: un segnatempo personalizzato, simbolo del connubio fra tecnica, stile e passione.

La Elegant Motors Parade non sarà soltanto una sfilata, ma un’occasione per scoprire Monza sotto una luce nuova, tra sport, cultura e spettacolo. Un evento che si inserisce nel più ampio cartellone del Monza FuoriGP 2025 (4-7 settembre), trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto capace di accogliere appassionati, famiglie e turisti da tutto il mondo.

Con questa iniziativa, Monza conferma il proprio ruolo di capitale italiana del motorsport e si proietta verso il futuro con un evento che unisce bellezza, innovazione e partecipazione collettiva.