“Mi Voglio SicurƏ”: nuovi incontri nelle scuole di Milano

Prosegue il progetto "Mi Voglio SicurƏ", promosso dalla Città Metropolitana di Milano in collaborazione con Safety21, che mira a diffondere tra i giovani l'importanza di un comportamento alla guida consapevole e la conoscenza approfondita della sicurezza stradale.

Lanciato lo scorso gennaio, il progetto educativo rientra nell’ambito di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana per innalzare il livello di consapevolezza sui pericoli della strada tra le nuove leve di automobilisti. Al progetto contribuisce attivamente l'Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, impegnata da più di dieci anni nella lotta contro la violenza stradale, insieme a un team di psicologi e psicoterapeuti specializzati.

Daniela Caputo, consigliera delegata alle infrastrutture, ha commentato: “Per noi la sicurezza stradale è una priorità. Per questo abbiamo deciso di dare continuità agli incontri con gli studente e le studentesse delle scuole superiori della Città metropolitana. Muoversi in sicurezza, in bicicletta, in motorino, a piedi, in auto, rispettando le regole il contesto ambientale e le persone sono comportamenti che le istituzioni devono diffondere per educare i giovani a una cittadinanza consapevole”.

In aula mercoledì 20 marzo nella terza mattinata di corso, erano presenti i ragazzi del quarto e quinto anno del ITCS Primo Levi ed ITCS Erasmo da Rotterdam di Bollate, mentre invece nel quarto incontro tenutosi giovedì 21 marzo, sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto superiore Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano.

In queste prime quattro mattinate - i primi due incontri si sono tenuti il 24 e 25 gennaio scorso - sono stati quasi 1.000 gli studenti delle scuole superiori gestite da Città metropolitana di Milano che hanno preso parte a “Mi Voglio SicurƏ".

Nei due incontri erano presenti Stefano Guarnieri, Vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, Pieralessandro Scotti, a capo della Polizia Locale metropolitana, e Maria Gabriella Anania, Psicologa Psicoterapeuta esperta in Psicologia del Traffico.

Le giornate di incontro arricchite da quiz dinamici, riflessioni mirate e racconti di esperienze reali, hanno messo in luce l'importanza del seguire le norme del codice della strada. Particolare attenzione è stata data ai pericoli derivanti dalle distrazioni durante la guida e dall'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche, sottolineando come questi fattori incidono negativamente sulla sicurezza al volante.

Per maggiori informazioni sulle attività, è possibile visitare il sito di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.