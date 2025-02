Formazione sulla sicurezza stradale, coinvolti 2.000 studenti

Questa mattina, presso l’Istituto IPS B. Cavalieri - D. Marignoni di Milano, gli studenti hanno partecipato all’incontro formativo “Mi voglio Sicurǝ”, un’iniziativa che promuove la guida sicura e responsabile. L’appuntamento rientra nel “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, promosso dalla Città metropolitana di Milano con Safety21, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti stradali e contribuire al traguardo europeo “Zero vittime sulle strade entro il 2050”.

Un programma per 2.000 studenti

L’edizione 2024-25 coinvolgerà circa 2.000 studenti entro giugno, offrendo loro la possibilità di approfondire i temi della sicurezza stradale attraverso incontri online e un concorso finale con assegnazione di crediti formativi.

La giornata si è aperta con i saluti del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni A. Maliandi, seguiti dagli interventi della Consigliera delegata alle Infrastrutture e Metrotranvie, Daniela Caputo, e della Direttrice dell’Area Infrastrutture, Alessandra Tadini.

Esperti e studenti a confronto sulla sicurezza stradale

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte hanno avuto modo di confrontarsi con esperti del settore. Stefano Guarnieri, fondatore dell’Associazione Lorenzo Guarnieri, ha affrontato il tema della percezione del rischio alla guida e del ruolo della strada nella vita quotidiana. Pieralessandro Scott i, Comandante della Polizia Locale della Città metropolitana di Milano, ha illustrato gli aspetti pratici legati alla sicurezza stradale.

A concludere la mattinata, un approfondimento sulla comunicazione efficace, sottolineando l’importanza di diffondere messaggi chiari per incentivare comportamenti prudenti sulla strada.

Sensibilizzare i giovani per ridurre gli incidenti

Stefano Guarnieri ha ribadito come la formazione dei giovani sia fondamentale per migliorare la sicurezza stradale, ricordando che in Italia ogni giorno otto persone perdono la vita in incidenti. Ha espresso l’auspicio che il programma possa contribuire a creare una cultura della sicurezza, utile non solo alla guida, ma in ogni ambito della vita.

Sulla stessa linea, la Consigliera delegata alle Infrastrutture, Daniela Caputo, ha evidenziato l’importanza della sensibilizzazione tra i più giovani:

“Per quanto ho riscontrato negli incontri fatti del corso degli anni le nuove generazioni sono particolarmente ricettive ai messaggi sulla sicurezza stradale. Solo coinvolgendo le ragazze e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado si potranno ottenere risultati duraturi rispetto alla consapevolezza sui rischi connessi alla guida e alla promozione di comportamenti responsabili.”

Formazione online e project work

Il progetto prevede anche un percorso di formazione online (PCTO - Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che consentirà agli studenti di ottenere 30 ore di crediti formativi. Tra gli argomenti trattati, il rapporto tra veicoli e infrastrutture, la gestione del rischio e le strategie di prevenzione degli incidenti.

Gli studenti che completeranno il percorso potranno accedere a un project work, sviluppando una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. I migliori progetti saranno valutati da una giuria di esperti e i tre vincitori verranno premiati in un evento ufficiale alla presenza delle istituzioni.

Il progetto continua

Dopo l’appuntamento all’IPS B. Cavalieri - D. Marignoni, il progetto “Mi voglio Sicurǝ” continuerà il suo percorso educativo, coinvolgendo altri istituti scolastici della Città metropolitana di Milano, tra cui l’Istituto Tecnico Industriale Marconi e Argentia di Gorgonzola, il Liceo Galilei di Legnano, l’ISS Cattaneo e l’ITS Pasolini di Milano.

Come iscriversi al PCTO

Gli studenti interessati possono iscriversi al percorso online al seguente link.

Tutte le informazioni sul Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono disponibili sul sito ufficiale.